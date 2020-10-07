В Тюменской области чиновница пыталась обмануть прокуратуру, опубликовав декларации о доходах «задним числом»

Замглавы Юргинского района Татьяна Подвальных оштрафована за несвоевременную публикацию сведений о доходах муниципальных служащих. Чиновница пыталась избежать ответственности, введя в заблуждение надзорный орган.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, по действующему законодательству сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей за 2019 год должны были быть размещены на сайте районной администрации не позднее 20 августа 2020 года. Однако, прокуратуре Юргинского района не удалось найти таких сведений на сайте, и 27 августа надзорный орган направил соответствующий запрос в районную администрацию.

31 августа замглавы района, начальник управления делами (согласно данным сайта администрации Юргинского района, это Татьяна Подвальных) ответила прокуратуре, что данные были размещены своевременно. Сотрудники прокуратуры вновь изучили сайт районной администрации и обнаружили данные о доходах чиновников, опубликованные еще 19 августа.

Прокуратура района обратилась в Центр информационных технологий Тюменской области, чтобы выяснить, когда же были все-таки опубликованы декларации о доходах. Специалисты Центра установили, что фактически сведения о доходах были опубликованы 31 августа 2020 года, с нарушением установленного законом срока.

Районная прокуратура возбудила дело о неразмещении в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления (ч.2 ст.13.27 КоАП РФ). Мировой судья назначил замглавы администрации Юргинского района штраф в размере 3 тыс. рублей.

Юргинское, Николай Юрьев

Юргинское. Другие новости 07.10.20

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