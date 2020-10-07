«Учим детей выкидывать котят». В Тюмени женщина с маленькой девочкой выкинули коробку с пятью пушистиками

В Тюмени женщина с маленькой дочкой привезла коробку с котятами к офису одной из организаций и оставила там. Запись с камеры видеонаблюдения разместила одна из пользователей группы «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

На видео видно, как женщину подвозит к какому-то крыльцу мужчина на автомобиле темного цвета. Водитель выходит в медицинской защитной маске и удаляется. После этого женщина вытаскивает из салона автомобиля картонную коробку и в сопровождении маленькой девочки лет 4-5 относит коробку и оставляет на ступеньках крыльца. После этого женщина и девочка уходят.

Видео датируется 3 октября. Вместе с видео было размещено фото сидящих в картонной коробке пятерых котят. Разместившая видео в соцсети Татьяна Осетрова рассказала «Новому Дню», что коробку с котятами оставили у офиса одной из организаций на Московском тракте в Тюмени.

Сейчас котята находятся в тепле и накормлены, им ищут новый дом, рассказала тюменка. Одну кошечку уже удалось пристроить.

Публикация вызвала бурный отклик у пользователей соцсети. Под постом на вечер среды набралось 165 комментариев. Большинство осуждали женщину, выбросившую котят. Люди напоминали, что владельцы домашних животных обязаны ответственно к ним относиться и могут прибегнуть к стерилизации, если не желают решать проблемы с потомством своих любимцев. Впрочем, некоторые пользователи защищали женщину с видеозаписи, отмечая, что она, хотя бы, не утопила котят.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 07.10.20

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