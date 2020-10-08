В Тюменской области – новый суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области за последние сутки выявлено 109 новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших 9 детей. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

За последний месяц суточная заболеваемость коронавирусом выросла более, чем вдвое. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 10 271 случай заболевания COVID-19, умерли 42 человека. На искусственной вентиляции легких находятся 24 пациента.

За последние сутки выздоровели 32 пациента. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 7818 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1169 человек, 1151 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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