В Тюмени троим гаишникам грозит суд за избиение водителя и его жены

В Тюмени за превышение должностных полномочий с применением насилия будут судить троих сотрудников ДПС. Расследование уголовного дела в отношении гаишников завершено, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 4 января 2020 года три инспектора ДПС патрулировали в селе Луговое Тюменского района. Гаишники заметили у магазина группу молодых людей. Двое сотрудников ГИБДД в грубой форме безосновательно обвинили одного из парней в в нарушении правил дорожного движения, которого тот не совершал. При этом инспекторы не представились и не предъявили служебные удостоверения. Когда молодой человек сделал инспектору замечание за неподобающее поведение, гаишники схватили парня и отвели к своему служебному автомобилю. Там третий инспектор пнул парня по телу.

Происходящее снимал на мобильный телефон один из молодых людей. Увидев это, тот же инспектор пнул снимавшего ногой в колено.

Инспекторы продолжили патрулирование и на дороге село Ушакова – Тюмень остановили «ДЭУ Матиз», потребовав от водителя предъявить документы. Однако, не дав водителю выполнить требование, гаишники вытащили мужчину из машину и положили его на проезжую часть. Тот же полицейский, что пинал парней в селе Луговое, нанес водителю «ДЭУ» удар ногой по руке, кинул ему в лицо и голову снегом и ударил по руке кулаком. После этого полицейский надавил коленом на голову и шею мужчины и трижды бросил в него снегом.

После этого двое других гаишников отвели мужчину к патрульному автомобилю, где стали бить его по ногам. Третий инспектор ДПС схватил за волосы жену потерпевшего, повалил ее на дорогу и дважды пнул женщину по телу.

Видеозаписи похождений полицейских были опубликованы в социальных сетях и вызвали значительный резонанс. СК возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Несмотря на то, что полицейские не признали свою вину, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Николай Юрьев

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