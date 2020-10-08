Губернатор ХМАО Наталья Комарова заболела коронавирусом и обратилась с просьбой к землякам

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом вечером в четверг, 8 октября, глава Югры сообщила на своей странице в Инстаграм.

«У меня ПЦР+ (положительный тест на COVID-19 – ред.), чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне. Пожалуйста, берегите себя, близких и окружающих», – написала Комарова.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в Инстаграм опубликовал сообщение, в котором пожелал Наталье Комаровой скорейшего выздоровления.

Отметим, что в Югре отмечена самая высокая среди регионов «тюменской матрешки» заболеваемость коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 23 777 человек, в том числе 175 за последние сутки. Умерли 198 заболевших коронавирусом, последние три дня COVID-19 в ХМАО убивает по два человека в день.

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