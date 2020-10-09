Умер бывший ректор ТюмГУ Геннадий Куцев

В Тюмени на 83-м году жизни скончался бывший ректор Тюменского государственного университета, экс-депутат тюменской областной думы, почетный гражданин Тюмени Геннадий Куцев. Об этой в пятницу, 9 октября, сообщил информационно-аналитический отдел тюменской городской думы.

По сообщениям ряда местных телеграм-каналов, Геннадий Куцев последние недели провел в реанимации, якобы, у него был коронавирус. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. В департаменте здравоохранения Тюменской области ответили на вопрос «Нового Дня», что не располагают такой информацией. В оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе не подтвердили и не опровергли информацию о смерти Куцева от коронавируса, сообщив, что причина смерти определяется в срок до 30 дней, и «наличие корронавирусной инфекции у умершего человека не означает, что она стала причиной смерти».

Геннадий Куцев возглавил Тюменский госуниверситет в 1981 году. В 1987 году Куцев стал заместителем министра высшего и среднего специального образования РСФСР, а в 1988-м занял пост заместителя председателя Госкомитета СССР по народному образованию. В 1992 году вернулся на должность ректора ТюмГУ. В 2007 году Куцев оставил пост ректора, став президентом ТюмГУ, после 2012 года являлся научным руководителем университета. В 2001 – 2007 годах Куцев был депутатом тюменской областной думы.

В 1999 году был удостоен звания «Почетный гражданин города Тюмени».

«Новый День» соболезнует родным и близким Геннадия Куцева.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 08.10.20

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заболела коронавирусом и обратилась с просьбой к землякам. / В Тюмени троим гаишникам грозит суд за избиение водителя и его жены. / Официально объявлено, кто займет вакантное место депутата тюменской облдумы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»