Сергей Шойгу назначил нового военкома Тюменской области

Военным комиссаром Тюменской области назначен полковник ВС РФ Алексей Куличков. Его предшественник Александр Моторин уходит на пенсию.

Приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу военкомом Тюменской области назначен 43-летний полковник вооруженных сил России Алексей Куличков. Он. окончил омское общевойсковое командное военное училище и военную академию, участвовал в боевых действиях, награжден Орденом мужества и медалями Министерства обороны.

Александр Моторин был военкомом Тюменской области с 2007 года, сообщает «Вслух.ру».

Тюмень, Николай Юрьев

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