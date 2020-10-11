В Тюмени умер от коронавируса руководитель гордости властей региона

В Тюмени умер главный дирижер областного симфонического оркестра Евгений Шестаков. Причиной смерти стал коронавирус, сообщил на своей странице в Фейсбуке всемирно известный пианист Денис Мацуев.

«Пришла трагическая новость из моей дорогой и любимой Тюмени. Ушёл из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе, и в Омске, и самое главное в Тюмени, где он был первым главным дирижёром нового Тюменского симфонического оркестра, – написал Мацуев. – Никак не вяжется у меня в голове эта новость с его могучей сибирской энергетикой и здоровьем. У него остались молодая жена, маленькая дочка и ещё один ребёнок, который должен появиться совсем скоро. Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдёт так внезапно».

Мацуев добавил, что еще 20 сентября Шестаков приглашал зрителей на открытие нового сезона в тюменской филармонии. Отметим, что симфонический оркестр Тюменской области – предмет гордости руководства региона, он был создан при предыдущем губернаторе области Владимире Якушеве. Ранее в Тюмени скончался бывший ректор ТюмГУ Геннадий Куцев. Возможной причиной его смерти также называли коронавирус.

Также отметим, что оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в регионе, заменяющий в Тюменской области пресс-службу правительства, пока никак не отреагировал на смерть Евгения Шестакова.

Тюмень, Николай Юрьев

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