Тюменская область поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области в понедельник, 12 октября, выявлено 128 новых случаев коронавирусной инфекции, что является новым антирекордом для региона. В субботу, 10 октября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе сообщил еще о двоих умерших от COVID-19.

Умершие – мужчины 61 и 65 лет. Первый скончался от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двухсторонней вирусной пневмонии, второй – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Общее число умерших достигло 45 человек.

Всего с начала пандемии в Тюменской области 10 745 случаев коронавируса. Среди заболевших за последние сутки 10 детей. Сейчас на искусственной вентиляции легких находится 21 человек.

За последние сутки выздоровели 11 человек (всего 7899 с начала пандемии). 1297 человек остаются под медицинским наблюдением, 1630 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 12.10.20

В Тюмени умер от коронавируса руководитель гордости властей региона. / Сергей Шойгу назначил нового военкома Тюменской области. / В Тюменской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом, есть новые жертвы болезни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»