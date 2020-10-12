Мэр Тюмени обзавелся заместителем из силовиков

У главы Тюмени Руслана Кухарука появился заместитель из «силовиков». Им стал Петр Вагин, в 2015 – 2019 годах руководивший полицией Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник, 12 октября, Вагин будет курировать департамент безопасности жизнедеятельности и департамент потребительского рынка. Представляя своего нового заместителя коллегам, Кухарук отметил, что Вагин прекрасно знает город и жители хорошо знакомы с ним. «[Петр Вагин] активно участвовал во внедрении и повышении эффективности обеспечения общественной безопасности за счет внедрения автоматизированной информационно – аналитической системы «Безопасный город», – отметил Руслан Кухарук. – Петр Александрович эффективно выстраивает коммуникации с общественными организациями и СМИ. Профессионализм и компетентность, присущие Петру Александровичу, помогут и дальше эффективно работать на благо нашего города».

Петр Вагин окончил Тюменский юридический институт МВД России, кандидат юридических наук. В органах МВД служил с 1995 года. В 2015 году был назначен начальником УМВД РФ по городу Тюмени. Летом 2019 года был назначен заместителем министра внутренних дел – начальником полиции МВД по республике Северная Осетия.

В 2019 году Вагин стал победителем национального проекта «Лидеры России».

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 12.10.20

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