В Тюмени осуждено семейство вымогателей, пять дней продержавших свою жертву в кладовке

В Тюмени за вымогательство и лишением свободы осуждены отец и двое его сыновей. Они пытались получить 2 млн рублей со знакомого торговца орехами, сообщили во вторник, 13 октября, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии обвинения, в ноябре 2019 года 54-летний мужчина и его сыновья 22 и 27 лет сговорились похитить своего 19-летнего знакомого, который торговал орехами и сухофруктами. Злоумышленники хотели получить со своей жертвы крупную сумму денег.

Вечером 22 ноября 2019 года отец злоумышленников под предлогом покупки всего товара заманил торговца в заранее арендованный частный дом на улице Бастрыгина в Тюмени, где уже находились два его сына. Там преступники связали руки и ноги потерпевшего скотчем и закрыли парня в кладовке. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, применяя к своей жертве насилие, преступники требовали с него за освобождение сначала 2 млн. рублей, потом сумма была снижена до 500 тыс рублей. Однако, позвонить родителям своей жертвы и потребовать выкуп преступники не успели.

Торговец орехами просидел в кладовке пять дней, все это время злоумышленники периодически подкармливали его. Когда вечером 27 ноября потерпевшего выпустили из кладовки, чтобы покормить. Воспользовавшись тем, что преступники потеряли бдительность, торговец орехами открыл окно и без обуви и шапки выпрыгнул на улицу. Потерпевший забежал в подъезд одного из домов и стал стучаться в квартиры. Один из жильцов дал ему телефон, с которого парень позвонил отцу. Тот заказал такси, на котором сын вернулся домой.

После этого молодой человек обратился в полицию, через несколько дней вымогатели были задержаны. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы человека (п. «а» ч.2 ст.127 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ).

Центральный районный суд Тюмени приговорил отца семейства похитителей 9 лет, а его сыновьям по 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденных в пользу потерпевшего 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Тюмень, Николай Юрьев

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