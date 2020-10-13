Число умерших от коронавируса в Тюменской области вновь возросло Через сутки регион преодолеет порог в 11 тысяч заболевших

В Тюменской области умер еще один больной коронавирусом. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина 82 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Таким образом, с начала пандемии в Тюменской области умерли 46 больных коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Тюменской области выявлено 130 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 875 случаев коронавируса. При сохранении таких темпов прироста числа заболевших порог в 11 тысяч инфицированных коронавирусом будет преодолен уже 14 октября. Среди заболевших за последние сутки шестеро детей. Сейчас на искусственной вентиляции легких находитятся 17 человек.

За последние сутки выздоровели 32 человека (всего 931 с начала пандемии). 1340 человек остаются под медицинским наблюдением, 1763 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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