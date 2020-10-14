В Тюменской области новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса

В Тюменской области за последние сутки самое большое количество умерших от коронавируса с момента начала пандемии – три человека. Об этом в среду, 14 октября, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

В Тюменской области выявлен 131 новый случай коронавируса. Таким образом, область поставила собственный очередной антирекорд как по числу умерших, так и по числу заболевших за сутки и перешагнула порог в 11 тысяч инфицированных за все время пандемии. Всего коронавирусом в регионе заразились 11 006 человек, 49 умерли.

За сутки выздоровели 29 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Тюменской области излечились 7960 человек.

Отметим, что губернатор Александр Моор продлил режим повышенной готовности на месяц. Однако, власти не намерены ограничивать работу предприятий, считая, что экономика должна работать, а рабочие места – сохраняться.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 13.10.20

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