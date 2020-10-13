Митрополит Димитрий закрыл для посещения тюменские монастыри и разрешил молиться в храмах без священников

Посещение монастырей Тобольско-Тюменской епархии РПЦ приостановлено. Об этом говорится в заявлении митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, опубликованном в среду, 14 октября, на официальном сайте митрополии.

«Ввиду сложной эпидемиологической обстановки нами было принято решение временно приостановить посещение монастырей Тобольско-Тюменской епархии: Свято-Троицкого мужского и Богородице-Рождественского женского в Тюмени, Свято-Знаменского Абалакского мужского и Иоанно-Введенского женского в Тобольском районе. Насельники монастырей продолжают совершать сугубую молитву в своих обителях.», – говорится в заявлении митрополита.

При этом, в приходских храмах богослужения с участие прихожан совершаются, но только с выполнением всех рекомендованных санитарными врачами мер. «Соблюдение санитарных мер – это вопрос послушания Церкви и послушания заботящимся о нашем здоровье врачам. Помните, что непослушание – это грех противления, это своеволие, это гордыня», – напомнил митрополит Димитрий.

Глава митрополии призвал тюменцев беречь себя и близких. Он отметил, что «больницы уже работают на пределе возможностей, болеют и сами врачи». Задачей прихожан митрополит назвал не заразиться коронавирусом а в случае, если заражение произошло, сделать так, чтобы не заболели близкие.

При этом, митрополит призвал прихожан и работников храмов обращать внимание на свое здоровье и не посещать храмы и другие общественные места при любых признаках болезни. «В случае заболевания священника прихожанам благословляется совершать в храме молитвы без него по принятой общецерковной практике», – говорится в обращении митрополита Димитрия.

Тобольск, Николай Юрьев

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