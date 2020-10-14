За время пандемии коронавируса в Тюменской области стало больше тяжких преступлений и расцвела киберпреступность

В Тюменской области резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Сильнее всего выросло число краж и мошенничеств через Интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

За девять месяцев 2020 года количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 11,8 % . В основном это произошло за счет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также преступлений против собственности. Число преступлений средней и небольшой тяжести снизилось на 15,3 % и на 8,1 % соответственно.

На 60% выросло количество краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На 76,2 % возросло нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть людей. На 79,5 % увеличилось количество побоев, нанесенных лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию.

При этом общее число преступлений в регионе снизилось на 5,3% (в Тюмени – на 5,4%). Зарегистрировано 18892 преступления, снижение преступности зафиксировано в 14 территориях региона.

Напомним, что вот уже более полугода Тюменская область живет в условиях режима повышенной готовности, введенного из-за коронавируса. В течение нескольких месяцев тюменцам было рекомендовано придерживаться самоизоляции дома.

Тюмень, Николай Юрьев

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