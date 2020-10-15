Известный тюменский адвокат сбежал от обвинений в мошенничестве и подкупе свидетеля

Известному тюменскому адвокату Евгению Хабнеру судом избрана мера пресечения – заключение в СИЗО. Ленинский районный суд Тюмени принял такое решение в отсутствие обвиняемого, который объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве и подкупе свидетеля или потерпевшего, сообщили в суде.

«14 октября 2020 года Ленинским районным судом г. Тюмени избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отсутствии обвиняемого – действующего адвоката, объявленного 09.10.2020 в международный розыск», – сообщили в суде. Ранее, 12 октября, Хабнеру было заочно предъявлено обвинение в покушении мошенничество (ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ) и подкупе свидетеля (ч.1 ст.309 УК РФ).

Евгений Хабнер находится в бегах с августа 2020 года. 10 августа суд избрал в отношении Хабнера меру пресечения в виде подписки о невыезде в связи с уголовным делом о мошенничестве и подкупе свидетеля. Поскольку адвокат скрылся, в тот же день его объявили в федеральный розыск. С 9 октября Хабнер был объявлен в международный розыск.

Как рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда, уголовное дело по статье «подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу» было возбуждено против Евгения Хабнера еще 28 марта 2019 года. 30 августа того же года Ленинский районный суд по ходатайству старшего следователя прекратил уголовное дело против Хабнера, назначив ему вместо уголовного наказания судебный штраф.

Это решение было отменено Тюменским областным судом 29 октября 2020 года. Хабнер 13 апреля этого года обжаловал определение областного суда в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, жалоба осталась без удовлетворения.

Уголовное дело против Хабнера было возобновлено 29 мая. 4 июня против адвоката было возбуждено еще одно уголовное дело – о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следственный комитет объединил оба дела в одно производство. Где сейчас находится беглый адвокат, неизвестно.

Евгению Хабнеру 50 лет. Он выпускник Тюменского госуниверситета, практикующий адвокат с 1996 года. В 1999 году создал собственную юридическую консультацию, в 2003 году стал председателем Коллегии адвокатов №1 г. Тюмени (ликвидирована в 2011 году). Победитель Тюменского областного конкурса «Лучший бизнес-проект по оказанию юридических услуг», по итогам конкурса был выбран международным жюри представителем от Тюменской области в американском Сиракузском Университете штат Нью-Йорк, в котором получил дополнительное адвокатское образование.

Согласно данным из открытых источников, Евгений Хабнер является председателем и совладельцем ассоциации «Коллегия адвокатов Хабнера Челябинской области».

Тюмень, Николай Юрьев

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