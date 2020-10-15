Роспотребнадзор: тюменские «антиковидные» больницы заполнены на 90%

Коечный фонд тюменских больниц, предназначенный для госпитализации пациентов с коронавирусом, заполнен на 90%. За неделю заболеваемость COVID-19 в регионе выросла почти на треть, приводит данные главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо оперативный штаб по профилактике коронавируса.

За 41-ю неделю с начала пандемии в регионе выявлено 790 случаев COVID-19, это на 31% больше, чем за 40-ю неделю. Среди пациентов с коронавирусом 62,5% люди в возрасте от 30 до 64 лет, 20% – старше 65 лет, 6,8% – младше 17 лет.

При этом, за последнюю неделю на 22% выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 1238 таких случаев против 1012 за 40-ю неделю.

Как писал «Новый День», рост заболеваемости коронавирусом в Тюменской области наблюдается непрерывно в последние два месяца. В отличие от других регионов УрФО в Тюменской области суточная заболеваемость COVID-19 в последние дни превысила уровень заболеваемости весной и летом. Количество вновь заболевших за последние сутки на 15 октября – самое высокое с начала пандемии (133 человека).

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 15.10.20

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