Тюменские студенты-медики пожаловались на принудительную работу без защиты от коронавируса

Студенты Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) возмутились принудительной работой в поликлиниках, к которой их привлекает руководство вуза. Студентов не устраивает отсутствие защиты от коронавируса и проблемы с учебой, которые возникают из-за дополнительной многочасовой нагрузки.

Видеообращение студентов ТюмГМУ опубликовал портал 72.ru. На видео шестеро студентов и студенток (все в медицинских защитных масках), о проблемах учащихся говорит одна из них. Девушка рассказывает, что она и другие студенты весной, в разгар эпидемии коронавируса, работали волонтерами в медучреждениях, однако этой осенью руководство вуза стало привлекать их к работе принудительно. «Сейчас вместо учебы нас отправляют работать туда (в поликлиники – ред.) принудительно. [Вместо занятий] мы должны и обязаны по шесть часов осуществлять термометрию в поликлинике, осуществлять «холодные» звонки, работать в регистратуре. На данном курсе это не наши компетенции, мы должны работать помощниками врачей, осуществлять прием пациентов. Мы занимаемся не своей работой», – рассказала студентка.

По словам девушки, вместо получения знаний во время пар студентам приходится по шесть часов измерять температуру, потом слушать лекции в «Зуме», проходить практические занятия, самостоятельно изучать материалы и делать тесты. «Время нашей, так сказать, помощи принудительной под угрозой лишения баллов – это не нормально, мы не успеваем учиться», – отметила студентка.

При этом, автору обращения пожаловались на отсутствие достаточно защиты на случай контактов с коронавирусными больными. Кроме того, авторы обращения пожаловались, что студентов не тестируют на CJVID-19. «Нас никто не тестирует, и кроме масок, нас ничем не защищают, – говорится в обращении. – Всем все равно, наверное, заболеем мы или нет, и как мы будем это разносить, будем ли мы заражать пациентов или своих родственников». По словам студентки, в вузе уже были случаи заражения среди студентов (о вспышке коронавируса в общежитии ТюмГМУ «Новый День» уже писал), и сейчас ряд групп в вузе закрыты на карантин.

Авторы обращения отмечают, что пытались рассказать о своих претензиях руководству вуза, но там сказали, что это их (студентов) проблемы. После публикации видеообращения в группе «Вконтакте» «Подслушано ТюмГМУ» появилось сообщение, что «деканат леча (лечебного факультета – ред.) просит студентов записать видео о том ,что студенты не против работать в поликлиниках бесплатно» . Отметим, что сами авторы видеообращения, возмутившиеся принудительными работами, заявили, что согласны помогать системе здравоохранения, но в объемах учебных часов. Студенты сказали, что готовы работать в рамках своих профессиональных навыков, с нормальными средствами личной защиты и тестированием на CОVID-19. «Мы хотим нормальных средств индивидуальной защиты, хотим тестироваться на COVID, чтобы нам не угрожали , чтобы нам не усложняли сдачу экзаменов всего лишь оттого, что мы не хотим болеть коронавирусной инфекцией», – сказала одна из студенток в видеообращении.

Получить комментарий в ТюмГМУ не удалось. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Как писал «Новый День», в связи с пандемией руководству здравоохранения региона приходится перенаправлять врачей на работу с коронавирусными больными. Для помощи к работе в системе здравоохранения привлекались студенты ТюмГМУ. Вуз официально признавал, что студенты 4, 5, 6 курсов и ординаторы привлекаются к работам в медучреждениях, так, четверокурсники занимаются термометрией, а студенты старших курсов – обзвонами пациентов старшего возраста.

Тюмень, Николай Юрьев

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