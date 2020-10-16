Тюменская область перешагнула порог в 50 умерших от коронавируса

Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Тюменской области. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 51 человека, сообщил в пятницу, 15 октября, сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки выявлено 136 новых случая коронавируса, такого количества заболевших за сутки не было с начала пандемии. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 11275 человек.

За сутки выздоровели 35 человека (всего 8025 с начала пандемии).

Тюмень, Николай Юрьев

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