Тюменская область перешагнула порог в 50 умерших от коронавируса

Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Тюменской области. Общее количество умерших от COVID-19 достигло 51 человека, сообщил в пятницу, 15 октября, сайт стопкоронавирус.рф.
За последние сутки выявлено 136 новых случая коронавируса, такого количества заболевших за сутки не было с начала пандемии. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 11275 человек.
За сутки выздоровели 35 человека (всего 8025 с начала пандемии).
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 16.10.20
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