ТюмГУ уходит на «дистант» для сохранения жизни и здоровья студентов и преподавателей

Тюменский государственный университет переходит на дистанционный формат обучения из-за коронавируса. Об этом в пятницу, 16 октября, на странице вуза в соцсети «Вконтакте» сообщил врио ректора Иван Романчук.

«В целях сохранения жизни и здоровья студентов и сотрудников, в Тюменском государственном университете принято решение с 19 октября перевести образовательный процесс в дистанционный формат», – сообщил Романчук.

Лабораторные занятия по дисциплинам естественно-научного профиля по-прежнему будут проводиться в лабораториях со специализированным оборудованием. Это касается занятий Института химии, Физико-технического института, Института биологии и Института наук о Земле. При проведении лабораторных работ будут соблюдаться повышенные санитарные требования.



Врио ректора «настоятельно рекомендовал» преподавателям, студентам, аспирантам и сотрудникам университета соблюдать меры индивидуальной защиты от COVID-19, минимизировать контакты и вызывать врачей при первых признаках инфекции.

Как писал «Новый День», днем ранее студенты Тюменского медицинского университета обвинили руководство своего вуза в том, что оно принуждает их работать бесплатно в поликлиниках, не обеспечивая ни средствами индивидуальной защиты, кроме масок, ни тестированием на COVID-19.

Тюмень, Николай Юрьев

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