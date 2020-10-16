Без вмешательства прокуратуры в тюменской деревне не могли поменять фильтры, чтобы пить чистую воду

В Казанском районе жители пили грязную воду, хотя было нужно только поменять фильтры и промыть систему станции подготовки питьевой воды. Проблема была решена только после вмешательства прокуратуры района, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры, проведенная с привлечением специалиста Роспотребнадзора, выявила, что питьевая вода, которую использовали жители деревни Грачи Дубынского сельского поселения, не соответствовала санитарным нормам. В воде были превышены нормы по содержанию железа и количеству микробов.

Прокуратура возбудила административное дело против главы сельского поселения за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Он был оштрафован на 2 тысячи рублей и получил представление об устранении нарушений закона. Согласно данным сайта Дубынского сельского поселения, его главой является Андрей Шлегель.

После вмешательства прокуратуры проблема с водой была решена. Для этого оказалось достаточно поменять фильтры и промыть систему станции подготовки питьевой воды.

Тюмень, Николай Юрьев

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