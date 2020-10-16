В Тюмени будут судить золотодобытчика, скрывшего от налоговой десятки миллионов рублей

В Тюмени будут судить директора компании-золотодобытчика. Его обвиняют в сокрытии денег, из которых должны были быть уплачены налоговые недоимки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В Тюмени будут судить директора ООО «Артех». По версии следствия, у акционерного общества, которое занималось добычей руд и песков золота, серебра и металлов платиновой группы, была большая задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Налоговая инспекция в июне 2019 года приостановила расчеты по счетам организации и выставила поручения на бесспорное списание поступавших на счет денежных средств.

В свою очередь, руководитель ООО стал производить расчеты с кредиторами, минуя счета «Артех». Таким способом в июне-июле 2019 года и мае-июне 2020 года от взыскания было скрыто более 84 млн. рублей.

В отношении руководителя компании было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам «сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Согласно данным из открытых источников, гендиректором компании является Владимир Миць. Сейчас расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой и материалы переданы на рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени.

Тобольск, Игорь Сергеев

Тобольск. Другие новости 16.10.20

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