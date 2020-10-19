В Тюменской области очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего с начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 11 692 случая коронавируса. Среди заболевших за последние сутки шестеро детей. Сейчас на искусственной вентиляции легких находится 22 человека.

За последние сутки выздоровели 24 человека (всего 8104 с начала пандемии). 1584 человека остаются под медицинским наблюдением, 1741 проходит перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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