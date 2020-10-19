Из-за нехватки врачей в Тюменской области откладывают операции и госпитализации

В Тюменской области приостановлена профилактическая и плановая медицинская помощь. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Временно приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, а также плановые приемы узких специалистов. Ограничения введены и в стационарах. На более поздний срок откладываются плановые госпитализации и операции. Исключение сделаны только для состояний, в которых помощь больным нельзя отложить на неопределенный срок. Среди них кардиологические, онкологические, гематологические заболевания, травмы и другие. По этим профилям помощь будет оказываться в прежнем режиме.

Причиной приостановки является эпидемиологическая ситуация в Тюменской области. В октябре отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями, причем в 23% случаев заболевание вызвано коронавирусом COVID-19. «Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи», – сообщили в департаменте. При этом врачей не хватает – на больничных находятся около 30% медработников региона.

Когда медучреждения снова заработают в обычном режиме, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Тюмень, Николай Юрьев

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