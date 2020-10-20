В Тюменской области из-за коронавируса продлили осенние каникулы

В Тюменской области из-за эпидемической ситуации продлили осенние каникулы для школьников. Вместо семи дней учащиеся будут отдыхать полные две недели, заявил в ходе видеобрифинга во вторник, 20 октября, замгубернатора, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Таким образом, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 8 ноября включительно. Вторая четверть начнется для школьников с 9 ноября. Ранее школьники должны были начать учиться со 2 ноября.

Райдер отметил, что продление каникул не приведет к увеличению интенсивности учебного процесса или сокращению других каникул. Ряд тем будут выдаваться учащимся в более компактном варианте, заявил чиновник. «Главное, каждого школьника ждет полноценный каникулярный период, а не работа в удаленном формате», – отметил Алексей Райдер.

Тюмень, Николай Юрьев

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