Тюменские предприятия задолжали своим работникам больше сотни миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей долгов по зарплате имеют тюменские предприятия. При этом, за первые 9 месяцев 2020 года были погашены долги по зарплате в общей сложности в размере более 203 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В регионе задолженность по зарплате имеют 18 организаций. Более половины суммы задолженности приходится на 10 организаций, проходящих различные процедуры банкротства, в том числе АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод» и другие.

Всего с начала года прокуроры выявили 2374 нарушения в сфере оплаты труда. Было возбуждено 26 уголовных дел, из них 18 – по материалам прокуратуры. К административной ответственности было привлечено 207 лиц, к дисциплинарной – 194 лица.

Тюмень, Николай Юрьев

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