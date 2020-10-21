В Тюмени объяснили, почему на новой транспортной развязке за 2 миллиарда провалился асфальт

В Тюмени автобус провалился в дыру в асфальте на новой автомобильной развязке, построенной за 2 млрд рублей. Об этом сообщили пользователи группы «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

Как сообщили в среду, 21 октября, очевидцы, автобус 14 маршрута провалился в дыру в асфальте на съезде с развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени. Горожане оставили десятки комментариев под сообщением, многие из них носили ироничный характер. «Данное дорожное покрытие носит лишь эстетический характер и не является частью инфраструктуры, не предназначено для перемещения транспорта, – предположил в шутку Рустам Ш. – В общем, водителя автобуса еще оштрафуют».

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области «Новому Дню» заявили, что причиной провала асфальта стала промоина. «На повороте с улицы Мелиникайте на улицу 30 лет Победы в сторону улицы Федорова произошел порыв водовода, – рассказали в пресс-службе. – В образовавшуюся небольшую промоину колесом заехал автобус. Пострадавших нет. В настоящее время на этом участке дороги движение ограничено, «Тюмень Водоканал» проводит ремонтные работы. Сроки проведения работ сейчас согласовываются».

В ГИБДД подчеркнули, что существует техническая возможность организации объезда этого участка. Водители могут воспользоваться для объезда другим съездом с путепровода.

Развязка на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте была введена в строй в августе этого года. Строила путепровод компания «Мостострой-11» депутата тюменской областной думы Николая Руссу. Стоимость строительства составила 2 млрд рублей. Известный российский урбанист, блогер Илья Вармалов раскритиковал сооружением, заявив, что оно опасно и неудобно для пешеходов, велосипедистов и маломобильных граждан.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 20.10.20

Тюменские предприятия задолжали своим работникам больше сотни миллионов рублей. / В Тюменской области резкий рост числа заболевших COVID-19. / Тюменские власти рассказали, будут ли переводить школы на дистант из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»