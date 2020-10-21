В Тюменской области – новый печальный рекорд по количеству умерших от коронавируса

Четверо пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области, это новый антирекорд региона. Общее количество умерших от COVID-19 в Тюменской области достигло 55 человек, сообщил в пятницу, 15 октября, сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки выявлено 138 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 11995 человек. За сутки выздоровели 43 человека (всего 8188 с начала пандемии).

Напомним, на этой неделе правительство региона объявило о продлении на неделю осенних школьных каникул и об открытии новых инфекционных моногоспиталей. Причина – сложная эпидемиологическая обстановка в области.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 21.10.20

В Тюменской области выросло число школьных классов, закрытых на карантин из-за COVID-19. / В Тюмени объяснили, почему на новой транспортной развязке за 2 миллиарда провалился асфальт. / Тюменские предприятия задолжали своим работникам больше сотни миллионов рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»