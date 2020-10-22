Тюменская область преодолела планку в 12 тысяч заболевших коронавирусом. Число умерших также возросло

Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Тюменской области. Общее количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 56 человек, сообщил в четверг, 21 октября, оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Женщина 50 лет от острой сердечно-легочной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За последние сутки выявлено 139 новых случаев коронавируса. Среди заболевших шестеро детей. На ИВЛ остаются 19 человек. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 12134 человека.

За сутки выздоровели 48 человек (всего 8236 с начала пандемии). 1759 человек остаются под медицинским наблюдением, 2068 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 22.10.20

На границе с Казахстаном задержали тонны поддельной одежды от «Chanel», «Versace», «Armani». / Урбанист Илья Варламов обвинил тюменские власти в провале асфальта на новой развязке за 2 млрд рублей. / В Тюмени будут судить виновника взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»