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Четверг, 22 октября 2020, 21:18 мск

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Дефицит бюджета Тюменской области вырос до беспрецедентного размера

Дефицит бюджета Тюменской области на 2020 год вырос до рекордных 91,3 млрд рублей. Поправки в закон о бюджете внесли в четверг, 22 октября, депутаты тюменской областной думы.

Согласно внесенному правительством региона проекту поправок, доходы бюджета ожидаются меньшими, чем предполагалось ранее, почти на 12 млрд рублей, и составят 151 млрд рублей, а расходы будут больше почти на 12 млрд рублей и составят 242,4 млрд рублей. Снижение доходов объясняется падением цен на нефть, поступления налога на прибыль снизились на 22 млрд рублей.

При этом на борьбу с коронавирусом регион потратил 4,2 млрд рублей собственных средств (всего 6,5 млрд с учетом средств бюджетов всех уровней).

Для покрытия рекордного дефицита бюджета правительство предлагает использовать остатки средств бюджета прошлых лет. Кроме того, для финансирования дефицита бюджета правительство готово занять 2 млрд рублей у какого-то из коммерческих банков, который будет, в случае необходимости, отобран с учетом наиболее выгодных условий займа.

Директор департамента финансов Михаил Таранов при этом отметил, что к кредитам правительство прибегнет, лишь если экономическая ситуация ухудшится. Нынешнюю ситуацию главный финансист региона охарактеризовал, как благоприятную из-за роста курса доллара, что увеличивает налоговые доходы.

Депутаты облдумы одобрили проект поправок в бюджет, несмотря на критику коммуниста Юрия Юхневича. Ему не понравилось, что снижаются расходы на образование, регион готов занимать деньги у банков, а сам бюджетный дефицит – самый высокий за 10 лет. При этом Юхневич отказался голосовать за поправки и сравнил дефицит бюджета Тюменской области с соседним Южным Зауральем, вся казна которого вдвое меньше тюменского дефицита ( на самом деле, объем доходов бюджета Курганской области на 2020 год составляет почти 47 млрд рублей).

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