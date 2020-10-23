В Тюменской области выросло число заболевших коронавирусом

В Тюменской области выявлен 141 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 12 275 случаев коронавируса, СЩМШВ-19 унес жизни 56 человек. За последние сутки выздоровели 56 человек (всего 8292 с начала пандемии).

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 22.10.20

Дефицит бюджета Тюменской области вырос до беспрецедентного размера. / Тюменская область преодолела планку в 12 тысяч заболевших коронавирусом. Число умерших также возросло. / Тюменский суд лишил звания полковника экс-начальника колонии, осужденного за торговлю vip-камерами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»