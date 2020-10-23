В Тобольске торжественно открыли предприятие СИБУРа

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов торжественно открыли в Тобольске «Центр развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ»». Планировавшийся на конец октября визит в Тобольск президента РФ Владимира Путина, о котором писал «Новый День», отложен на неопределенный срок.

«Концепция, которая реализована в «СИБУРИНТЕХЕ» – это гораздо больше, чем корпоративный учебный центр, – заявил на открытии Моор. – Сюда придут за первыми знаниями о профессии школьники, и те, кто получает профессиональное образование, а также профессионалы для повышения компетенций. И совершено точно, в центре можно будет делать программы совместно с другими компаниями. И это будет мощная синергия для развития инженерного образования». Стоимость проекта составила около 2 млрд рублей, сообщили со ссылкой на Дмитрия Конова в оперативном штабе Тюменской области.

Как писал «Новый День», ранее предполагалось, что с визитом в Тобольск на торжественное открытие завода «Запсибнефтехим» компании «СИБУР» приедет президент РФ Владимир Путин. Датой визита источники агентства называли сначала двадцатые числа сентября, потом – октября, но глава государства в Тобольск так и не приехал. «Сейчас даже ориентировочно никто не знает, когда приедет президент, и приедет ли вообще. О визите до конца этого года никто уже не говорит», – сказал собеседник агентства. Получить комментарий в пресс-службе «СИБУР Тобольск» не удалось.

Тобольск, Николай Юрьев

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