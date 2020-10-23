Полиция задержала мужчину, подорвавшего банкомат в Тюмени

Тюменские полицейские задержали налетчика, взорвавшего с помощью газа банкомат «Россельхозбанка» в областном центре. Им оказался житель села Онохино Тюменского района, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, 23-летний преступник заранее спланировал нападение на банкомат. Он выбрал для хищения отделение банка и банкомат и некоторое время вел наблюдение. Затем около 4 часов утра на своем автомобиле злоумышленник подъехал к отделению банка. Надев маску и перчатки, он закачал в банкомат газ и подорвал его, однако, деньги похитить не сумел. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Газовиков областного центра сработал датчик вскрытия банкомата, установленного в одном из зданий финансовой организации. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере..

После неудачной попытки взлома, молодой человек скрылся на автомобиле, который затем оставил на обочине автодороги в Тюменском районе. После задержания, в отделе полиции, мужчина рассказал, что вынужден был скрыться, так как сработала сигнализация и он побоялся быть задержанным.

Дома у подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе номера с другого автомобиля, которые злоумышленник поменял после того, как покинул место преступления. Преступник задержан и дал признательные показания.

Как писал «Новый День», нападение на банкомат «Россельхозбанка» на улице Газовиков в Тюмени было совершено 16 октября. В результате попытки подрыва пострадали припаркованные рядом автомобили.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 23.10.20

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