В Тюменской области – новые случаи гибели людей от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 60 человек. Одна пациентка скончалась в понедельник, 26 октября, еще трое – в субботу, 24 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина, которому был 61 год, умер от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. В субботу умерли: женщина 46 лет и мужчина 56 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне тотальной двухсторонней вирусной пневмонии и хронических заболеваний и мужчина 50 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За последние сутки в Тюменской области выявлен 141 случай коронавирусной инфекции, в том числе восемь случаев у детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 12 695 случаев COVID-19.

На искусственной вентиляции легких остаются 29 человек. За минувшие сутки выздоровели 37 человек (всего 8407 с начала пандемии). 1864 человека остаются под медицинским наблюдением, 2068 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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