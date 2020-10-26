Роспотребнадзор назвал осеновные очаги коронавируса в Тюменской области

В Тюменской области насчитывается четыре групповых очага коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Групповые очаги (пять и более случаев заражения коронавирусом) – это санаторий «Тараскуль», психиатрическая больница ЯНАО в Исетском районе, ПАО «Промсвязьбанк» и «Уватнефтегаз». Всего в этих очагах коронавирус выявлен у 62 человек, еще 269 контактировали с инфицированными.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в детских образовательных учреждениях отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусом. Отметим, что в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом, число умерших от инфекции достигло 60 человек. В регионе организовано 16 моногоспиталей для больных COVID-19 и пневмониями.

Тюмень, Николай Юрьев

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