В Тюменской области от коронавируса вновь умерли люди

Два человека умерли от коронавируса в Тюменской области за последние сутки. Таким образом, общее число жертв вируса с начала пандемии достигло 62 человек, сообщил во вторник, 27 октября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина, которому был 61 год, умер от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, сопутствующего заболевания и отягощенного анамнеза. Второй умерший – мужчина 54 лет, скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии.

За последние сутки в Тюменской области выявлены 135 случаев коронавирусной инфекции, в том числе шесть случаев у детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 12 830 случаев COVID-19.

На искусственной вентиляции легких остается 31 человек. За минувшие сутки выздоровели 68 человек (всего 8475 с начала пандемии). 1844 человека остаются под медицинским наблюдением, 2068 находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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