Суд решил судьбу тюменца, обстрелявшего росгвардейцев

В Тюмени осужден мужчина, обстрелявший росгвардейцев. Житель областного центра осужден на три года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ночь на 10 августа 2019 года 50-летний мужчина на велосипеде отправился в лесополосу на ул. Интернациональной в городе Тюмени. Он намеревался пострелять по мишеням. По дороге тюменцу встретился автомобиль ОВО Росгвардии. Росгвардейцы решили проверить документы на велосипед, который по цвету был похож на находившийся в розыске, но велосипедист свернул в лесополосу.

Сотрудники Росгвардии включили «мигалку» и начали преследование, требуя от тюменца остановиться. Через некоторое время велосипедист остановился. Сотрудники представились и попросили мужчину пройти к служебному автомобилю для установления личности и проверки документов на велосипед. У машины тюменец достал травматический пистолет и выстрелил в росгвардейцев, причинив легкий вред здоровью одного из них. У второго росгвардейца был поврежден шеврон на рукаве.

Стрелка задержали, у него дома при обыске нашли и изъяли 54 патрона и две единицы огнестрельных оружия, на которое у мужчины не было разрешения. Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Суд приговорил стрелка к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с него в пользу росгвардейцев 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Тюмень, Николай Юрьев

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