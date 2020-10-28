Тюменская область вплотную приблизилась к порогу в 13 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в Тюменской области выявлены 137 случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь случаев у детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 12 967 случаев COVID-19, сообщил в среду, 28 октября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Таким образом, уже в четверг, 29 октября, Тюменская область перешагнет порог в 13 тысяч зараженных коронавирусом. С начала пандемии в регионе умерли 62 больных COVID-19. На искусственной вентиляции легких остаются 27 пациентов. За минувшие сутки выздоровел 71 человек (всего 8546 с начала пандемии). 1942 человека остаются под медицинским наблюдением, 2158 находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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