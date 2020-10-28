Житель Татарстана вымогал у тюменок деньги за удаление интимных фото из Интернета

Полиция задержала мужчину, который вымогал деньги у тюменок за удаление их интимных фотографий из соцсетей. Возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, житель Татарстана 1997 года рождения в феврале – марте 2020 года с фейкового аккаунта знакомился с девушками в соцсетях. В процессе общения девушки присылали мужчине свои интимные фотографии, а тот размещал их в открытой группе одной из соцсетей. За удаление снимков преступник требовал с девушек деньги.

По данному факту СУ СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело. Подозреваемый задержан сотрудниками отдела «К» УМВД России по Тюменской области и доставлен в Тюмень, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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