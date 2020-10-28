В Тюмени в шести домах взорвался газ

В тюменском районе Метелева в шести домах произошли взрывы бытового газа. Одна женщина пострадала.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, днем в среду, 28 октября, в шести домах по улице Весенней микрорайона Метелёва города Тюмени произошли хлопки бытового газа. Одна женщина получила ранение и была госпитализирована. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, возникли пожары на трех участках, горели два жилых дома и надворные постройки. Сообщение о пожарах поступило в 13:46, в их тушении были задействованы 44 сотрудника МЧС и 14 единиц техники. Пожары удалось ликвидировать в 16:40.

На месте происшествия работают следователи, в Метелево выезжал прокурор Тюменской области Владислав Московских. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, Московских поручил главе Тюмени Руслану Кухаруку организовать обследование пострадавших домов и предоставить жильцам место для временного проживания. Судя по выложенным в соцсетях фотографиям, пострадавшие от взрывов (хлопков) дома получили существенные повреждения. Местные жители в соцсетях сообщили, что причиной хлопков газа мог стать скачок давления в трубах. В результате, местные жители остались без газо- и водоснабжения.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст.238 УК РФ).

Тюмень, Николай Юрьев

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