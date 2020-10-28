Губернатор Александр Моор назначил руководителей двух областных департаментов

Губернатор Александр Моор назначил директоров департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства и департамента лесного комплекса региона. Сообщение об этом опубликовал официальный сайт правительства Тюменской области.
Новым директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства со среды, 28 октября, стал Антон Машуков, ранее занимавший пост директора «Агентства развития научно-образовательных проектов», а до этого – заместителя директора департамента инвестполитики региона.
Руководителем департамента лесного комплекса Тюменской области назначен Леонид Остроумов. Ранее Остроумов работал директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства и был непосредственным руководителем Машукова до его перехода в «Агентства развития научно-образовательных проектов».
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 28.10.20
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