Губернатор Александр Моор назначил руководителей двух областных департаментов

Губернатор Александр Моор назначил директоров департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства и департамента лесного комплекса региона. Сообщение об этом опубликовал официальный сайт правительства Тюменской области.

Новым директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства со среды, 28 октября, стал Антон Машуков, ранее занимавший пост директора «Агентства развития научно-образовательных проектов», а до этого – заместителя директора департамента инвестполитики региона.

Руководителем департамента лесного комплекса Тюменской области назначен Леонид Остроумов. Ранее Остроумов работал директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства и был непосредственным руководителем Машукова до его перехода в «Агентства развития научно-образовательных проектов».

Тюмень, Николай Юрьев

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