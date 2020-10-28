Бывшего сотрудника тюменского УФСИН отправили в колонию за попытку пронести наркотики для осужденного

Бывший сотрудник тюменской исправительной колонии получил пять лет колонии за попытку пронести для осужденного наркотики. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Бывший младший инспектор ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Тюменской области признан виновным в пособничестве в покушении на приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере (ч. 5 ст.33 ч.3 ст.30, ч.2 ст.228 УК РФ). 4 марта 2020 года инспектор пытался пронести в колонию для одного из осужденных более 200 грамм наркотиков, но был задержан сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области.

В августе 2020 года этот же бывший инспектор был осужден Ленинским районным судом Тюмени за взяточничество на 4 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах ФСИН России на 3 года. Осужденный за взятки в общей сумме 217 тыс рублей приносил для осужденного сотовые телефоны и другие запрещенные предметы.

С учетом имевшейся судимости суд приговорил экс-сотрудника УФСИН к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах ФСИН России на 3 года.

Тюмень, Николай Юрьев

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