В Тюменской области от коронавируса вновь умерли четыре человека

Четверо человек умерли от коронавируса в Тюменской области за последние сутки. Таким образом, общее число жертв вируса с начала пандемии достигло 66 человек, сообщил в четверг, 29 октября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина 64 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза. Другой мужчина, которому был 61 год, скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии. Мужчина 63 лет и 68-летняя женщина умерли от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За последние сутки в Тюменской области выявлены 138 случаев коронавирусной инфекции, COVID-19 обнаружили у шестерых детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 13 105 случаев COVID-19. На искусственной вентиляции легких остаются 27 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 75 человек (всего 8621 с начала пандемии). 1960 человек остаются под медицинским наблюдением, 2158 находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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