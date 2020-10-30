В Тюменской области резко возросла смертность от коронавируса

Четыре человека умерли от коронавируса в Тюменской области за последние сутки. Таким образом, общее число жертв вируса с начала пандемии достигло 70 человек, сообщил в пятницу, 30 октября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина 61 года скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Второй умерший, мужчина 64 лет, погиб от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронических заболеваний. Женщина 47 лет скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронического заболевания. Еще одна женщина, 82 лет, умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Таким образом, за последний месяц в регионе от коронавируса скончались 32 человека, при этом, за предыдущие семь месяцев коронавирус унес жизни 38 человек..

За последние сутки в Тюменской области выявлены 144 случая коронавирусной инфекции, среди заболевших 11 детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 13 249 случаев COVID-19. На искусственной вентиляции легких остаются 27 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 79 человек (всего 8 700 с начала пандемии). 1969 человек остаются под медицинским наблюдением, 2662 находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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