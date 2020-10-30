База отдыха под Тюменью заплатит сотни тысяч рублей девочке, разбившей голову на горке

Тюменская база отдыха заплатит 10-летней девочке 400 тысяч рублей за травму на горке. Такое решение принял Тюменский районный суд, сообщили в пятницу, 30 октября, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Девочка получила травму 6 января 2019 года на территории базы отдыха «Боровое» (ООО «Место отдыха «НАТА»). Скатываясь с горки одновременно с взрослым мужчиной, девочка столкнулась с ним. В результате, здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, девочка получила тяжелую травму головы.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Было установлено, что генеральный директор ООО «Место отдыха «НАТА» не обеспечил контроль за безопасной эксплуатацией горки и соблюдение посетителями требований безопасности при катании. 11 октября 2019 года гендиректор организации (согласно данным из открытых источников, это Павел Чашков) был осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В апреле 2019 года постановлением Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта «Место отдыха «НАТА» было оштрафовано на 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов. А в июне 2020 года мать пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру Тюменского района с просьбой помочь взыскать моральный вред. Прокуратура направила в Тюменский районный суд соответствующий иск, и суд взыскал с «ООО Место отдыха «НАТА» 400 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Тюмень. Другие новости 30.10.20

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