Известный ресторан в Тюмени оштрафовали за несоблюдение «антикоронавирусных» требований

В Тюмени за нарушение противоэпидемических требований оштрафовали ресторан «Максимилианс». Сумма штрафа составила 200 тыс рублей, сообщили в Ленинском районном суде Тюмени.

Проверка, проведенная в ресторане, расположенном в деловом доме «Петр Столыпин» на улице 50 лет Октября в Тюмени, установила, что заведение не выполняет санитарно-эпидемиологические требования, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции. В ресторане не выполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. За время проведения проверки 1 октября 2020 года в заведении не проводилась дезинфекция, для дезинфекции использовалось средство, которое не обладает дезинфицирующим свойством, в туалете не было кожного антисептика, а в комната для приема пищи не было раковины для мытья рук.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. 29 октября Ленинский районный суд оштрафовал ООО «Максимилианс ТМ» на 200 тысяч рублей.

Тюмень. Другие новости 30.10.20

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