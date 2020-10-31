В Тюменской области за последний месяц от коронавируса умерло почти столько же людей, как за всю предыдущую пандемию

Тюменская область поставила новый антирекрд по количеству умерших от коронавируса. За последние сутки COVID-19 унес жизни пяти человек, сообщил в субботу, 31 октября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.
Женщина 50 лет и мужчина 59 лет умерли от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.
Женщина 55 лет скончалась от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Другая, 70-летняя, женщина умерла от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Наконец, мужчина 72 лет скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, отягощенного анамнеза и хронического заболевания.
Таким образом, за последний месяц в регионе от коронавируса скончались 37 человек, при этом, за предыдущие месяцы с начала пандемии коронавирус унес жизни 38 человек..
За последние сутки в Тюменской области выявлены 149 случая коронавирусной инфекции, среди заболевших 10 детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 13 398 случаев COVID-19. На искусственной вентиляции легких остаются 24 пациента.
За минувшие сутки выздоровели 82 человека (всего 8 782 с начала пандемии). 2017 человек остаются под медицинским наблюдением, 2634 находятся на перевахтовке.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 30.10.20
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