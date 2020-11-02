В Тюменской области 155 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Тюменской области выявлены 155 случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших 12 детей. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 13 704 случая COVID-19, сообщил в понедельник, 2 ноября, ресурс стопкоронавирус.рф.

При сохранении такого темпа прироста числа заболевших Тюменская область перешагнет порог в 14 тысяч случаев коронавируса уже в среду, 4 ноября. С начала пандемии в регионе умерли 75 больных COVID-19, на искусственной вентиляции легких остаются 22 пациента, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области.

За минувшие сутки выздоровели 69 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 8898 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2125 человек, 2634 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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