Тюменский судья отправил работать наркомана, фиктивно руководившего строительной компанией

В Тюмени осужден наркоман, за деньги ставший подставным директором и учредителем строительной компании. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В марте 2019 года 42-летний житель Тюмени, страдавший зависимостью от опиатов средней тяжести, за денежное вознаграждение согласился стать номинальным директором и учредителем строительной компании. Он успел через Интернет подать заявление в налоговую инспекцию, которая внесла необходимые сведения в ЕГРЮЛ. Наркоман стал фиктивным учредителем и руководителем фирмы и открыл счета в банках.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, правоохранительным органам стало известно о фиктивном руководителе строительной фирмы в мае 2020 года в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч.1 ст.173.2 УК РФ). Суд приговорил наркозависимого к 180 часам обязательных работ.

Тюмень, Николай Юрьев

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