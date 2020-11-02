Тюменскую область в 2021 году ждет сокращение расходов бюджета более, чем на четверть

Тюменская область резко сокращает свой бюджет. По сравнению с 2020 годом, масштабному сокращению подвергнутся как доходы, так и расходы бюджета, говорится в проекте закона, внесенном в тюменскую областную думу губернатором Александром Моором.

Согласно проекту закона «Об областном бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», региону придется «затянуть пояс» по сравнению с цифрами доходов и расходов областного бюджета, на которые власти региона рассчитывали, принимая в конце 2019 года закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов. Так, доходы бюджета в 2021 году планируются в размере 145,2 млрд рублей (в 2019 году планировалось, что доходы бюджета составят 171,2 млрд рублей), а расходы – в размере176,7 млрд рублей (ранее планировались расходы в размере 198 млрд рублей). При этом сохранится дефицит бюджета в размере 31,5 млрд рублей.

Напомним, расходы бюджета 2020 года составят 242 млрд рублей при рекордном дефиците в 91 млрд рублей. Таким образом, регион уменьшает в будущем году расходы более, чем на 65 млрд рублей по сравнению с текущим годом. При этом, бюджет верстается с сохранением налоговых льгот для местного бизнеса, включая «нулевую» ставку налога для некоторых категорий ИП.

Сокращение предстоит и бюджету 2022 года. Его доходы запланированы в размере 151 млрд рублей (против 180 млрд, планировавшихся годом ранее), а расходы – 171 млрд рублей против 193 млрд, на которые рассчитывало правительство региона в конце 2019 года. Доходы и расходы бюджета 2023 года планируются в размере 156 млрд рублей и 174 млрд рублей соответственно.

Тюмень, Николай Юрьев

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